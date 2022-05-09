РФ сумеет перенаправить газовый экспорт в Азию — но для этого понадобится время и огромные инвестиции

Стратегия Москвы по экспансии на энергетических рынках Азии с целью компенсировать отказ Европы от российских энергоресурсов может принести определённые плоды — однако чтобы хотя бы начать приближаться на Востоке к тем же объёмам экспорта, что сейчас на Западе, РФ придётся привлечь гигантские инвестиции, дабы обеспечить создание необходимой инфраструктуры, полагает сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Никос Цафос. Как отметил эксперт в интервью CBS News, для успешного разворота в Азию РФ также предстоит найти клиентов, готовых вступать с ней в долгосрочные отношения — а также найти замену отдельным западным технологиям.

Из-за стремления Евросоюза к отказу от российских энергоресурсов Москва задумалась о диверсификации и переходе на новый рынок.

Самый очевидный для неё вариант — пойти в Азию: РФ поставляет туда газ с 2009 года, но совершить разворот и нарастить своё присутствие в регионе ей будет непросто. Успех такого предприятия будет зависеть от иностранных партнёров — к примеру, Китая.

А подробнее мы это обсудим с Никосом Цафосом — заместителем директора программы по энергетике и геополитике Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Приветствуем Вас, Никос. Что же понадобится российскому президенту Владимиру Путину от иностранных партнёров, чтобы совершить успешную экспансию на азиатские рынки, и с какими вызовами он может столкнуться?

НИКОС ЦАФОС, заместитель директора программы по энергетике и геополитике CSIS: Спасибо Вам за приглашение. России, по сути, нужны от азиатских партнёров три вещи. Во-первых, деньги — и речь здесь об огромных вложениях, ведь для того, чтобы построить инфраструктуру для доставки газа в Азию, необходимы суммы порядка десятков миллиардов долларов. В прошлом РФ не могла обеспечить такие инвестиции без финансирования со стороны Китая. Это первый момент.



Второе, что нужно России, — это потребители. Ей необходимы покупатели из Азии, которые взглянут на то, что сейчас происходит на Украине, и после этого будут готовы сказать: «Да, хотим нарастить свою зависимость от России». «Продать» такую идею будет сложно. Москве нужно, чтобы потребители, правительства и компании сказали: «Мы готовы договариваться с Россией и вступать с ней в долгосрочные отношения».



И, наконец, ей нужны технологии. Если говорить конкретнее, РФ доступны два способа доставки газа в Азию. Первый из них — газопроводами, и для их строительства у Москвы технологии есть. Второй же — танкерами в виде так называемого сжиженного природного газа, но здесь значительная часть технологий принадлежит Западу. Поэтому главный вопрос тут — сможет ли РФ получить доступ к этим технологиям или же отыскать им альтернативы у себя или в других странах, дабы компенсировать потерю западных?

Учитывая всё, что Вы сейчас разъяснили, а также тот факт, что европейский рынок газа, с точки зрения России, и крупнее, и значительно доходнее азиатского, в какие здесь примерно сроки всё это может начать приносить Москве какой-то хотя бы умеренный доход?

НИКОС ЦАФОС: Россия заходит на азиатский рынок поздно — она всю свою историю снабжала Европу, её собственная промышленность в 70-е, 80-е и 90-е росла в тандеме с европейским рынком, поэтому, чтобы смоделировать в Азии то, что у неё есть в Европе, понадобится немало времени. Приведу кое-какие простые цифры: РФ продаёт Европе от 160 до 200 миллиардов кубометров в год, а Азии — около 33 миллиардов; в прошлом году как раз было 33. С уже имеющейся инфраструктурой она может довести эту цифру до 60-80 миллиардов. Выходит 60-80 миллиардов против 160-200 — это примерно показывает, чего РФ может добиться в ближайшие три-пять лет. Но для того, чтобы расти дальше, стране придётся обеспечить те инвестиции, о которых я говорил, — и приближаться к прежним объёмам она сможет начать, самое ранее, в начале 30-х годов. То есть понадобится как минимум десятилетие, чтобы приблизиться в Азии хотя бы к половине тех объёмов, которые РФ сейчас поставляет Европе.

Никос, а экспансия РФ на азиатских энергетических рынках может повлиять на отношения между Азией и США?





НИКОС ЦАФОС: Конечно, ведь, во-первых, США сейчас являются крупным экспортёром энергоресурсов, поэтому в определённой степени Америка соперничает с Россией за доступ к этим рынкам: значительная часть американского газа поставляется в Азию, в том числе и в Китай. В этом смысле США являются конкурентом России. Но говоря шире, конечно, будут какие-то попытки укрепить внешнеполитические контакты — а мы ведь, как известно, пытаемся изолировать Россию и ослабить её. Но если Москва сможет найти альтернативы, компенсируя таким образом эффект от санкций, которые мы на неё накладываем, реализовывать свою стратегию по изолированию РФ и ослаблению её экономики нам станет труднее.

Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.