 

В Харьковской области в День Победы ветераны ВДВ вышли со знаменами Победы

09.05.2022, 17:15, Новости дня
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Советские ветераны ВДВ в городе Купянск Харьковской области вышли на празднование Дня Победы с флагами РФ и красными Знаменами Победы.

«Это мой прадед Георгий… это Брусиловский прорыв. А ниже на фотографии – мой дед, он прошел всю войну от Харькова до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина, он был артиллерист… Ради памяти них мы будем праздновать 9 мая каждый год. Это наш праздник и мы будем приходить на него, пока будем живы», – рассказал РИА «Новости» ветеран ВДВ Александр, в руках которого был российский флаг.

Он также сказал, что считает русских и украинцев единым народом. «Это все обман. Людей стравили… Надеемся на то, что в конце концов, люди поймут, что произошло, где действительно наши друзья и братья, а откуда пришли войны. Помиримся. А те, до кого не дошло, дойдет. Всех ребят дома ждут. Ребята, очнитесь, вас ждут», – добавил Александр.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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