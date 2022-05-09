 

Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

09.05.2022, 17:15, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах.

«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что рабочую группу возглавит помощник президента РФ Максим Орешкин.

Ранее в Кремле сообщили, что до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках РФ могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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