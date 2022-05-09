 

Посла РФ встретили в Пловдиве аплодисментами

09.05.2022, 17:15, Новости дня
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Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.

Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».

«Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.

Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.

Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла РФ в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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