“Набранные килограммы в пределах нормы”: Ольга Серябкина рассказала, как планирует восстановить форму после родов

В ноябре 2021 года Ольга Серябкина стала матерью. У артистки родился сын Лука. Женщина планирует вернуть прежнюю форму и радует поклонников творчеством. В конце апреля вышел новый альбом певицы. Причем она самостоятельно занималась продюсированием и руководила работой талантливых музыкантов. В интервью Серябкина также рассказала, как восстанавливает фигуру после родов.

Гармоничные изменения в теле

За девять месяцев Ольга набрала целых пятнадцать килограммов. Но певица не считает, что это лишний вес. Серябкина чувствовала себя вполне гармонично на протяжении всего срока беременности, ведь эти 15 кг – в пределах нормы. Артистка радовалась и вдохновлялась ими до самого появления Луки на свет. Ольга принимала свое состояние, так как беременность проходила легко. И это неудивительно, ведь певица планировала ребенка и тщательно готовилась к данному событию.

О методике похудения

Пока Серябкина не смогла вернуться к прежним объемам, потому что не придерживается жестких диет. По словам певицы, она довольно быстро восстанавливает форму и при этом не применяет какие-то экспресс-методы похудения. В скором времени Ольга вернется к занятиям спортом и выполнению физических упражнений. Сейчас артистка не рискует здоровьем ради обретения кубиков пресса. Пока на первом месте у нее ребенок, а формой она займется позже.

В еде женщина не придерживается каких-то ограничений. Серябкина исключила из рациона лишь те продукты, которые способны вызвать у ее ребенка аллергию. Ведь Лука сейчас на грудном вскармливании.

Воспитание малыша и личные дела

Также певица рассказала о том, как у нее получается справляться с сыном, совмещая личные дела с потребностями малыша. Ольга отметила, что когда Лука спит, то она отдыхает. А все остальное отодвигается на второй план. Предаваясь дневному сну, Серябкина отлично восстанавливает силы и остается в прекрасном расположении духа.