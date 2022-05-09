Самый удобный микс, который уже стал классикой: учимся правильно сочетать кроссовки с платьями и юбками весной

Обязательный элемент всех весенних комплектов – спортивная обувь. Ее преимущество еще и в том, что ее можно носить не только с джинсами. Женственное, шикарное платье тоже подойдет, но нельзя забывать, что ключ к гармонии кроется в деталях.

Женщины, почувствовав первое прикосновение теплого весеннего ветерка, стараются подбирать образы с ярким, легким и женственным платьем. Наконец-то можно снять тяжелые сапоги и распрощаться с утепленным многослойным платьем. Из глубины шкафа многие достают красивые весенние юбки, но проблемой может стать тот факт, что прохладная утренняя погода не дает возможности подобрать открытую обувь. Но помните, что ваш образ не испортится, даже если в него будет внедрена тренировочная обувь, к тому же носить ее будет гораздо удобнее.

Простые кроссовки с яркой юбкой

Яркая юбка или платье невероятно хорошо смотрятся с более простыми кроссовками, стоит только уделить внимание деталям, чтобы образ получился по-настоящему эффектным и шикарным. Хотя черные чулки и носки хорошо сочетаются с цветными вещами, если вы выберете светлую обувь, откажитесь от темных носков. Лучше выбирать полупрозрачные модели в цвет кроссовок.

Правила сочетаний

Чтобы сделать пару “спортивная обувь – юбка” по-настоящему шикарной и женственной, отлично подойдут яркие весенние оттенки и разные текстуры. Вам также не нужно бояться цветовых сочетаний, которые вы считаете странными или слишком смелыми.

В этом году список популярности возглавляет плиссированная юбка. Благодаря воздушному и легкому материалу она позволит создать утонченный образ даже с более свободной обувью. К такому красочному комплекту можно смело подобрать куртку-баллон нейтрального оттенка, если вам нужно выйти на улицу холодным утром. А вот с кожаной курткой такая юбка не сочетается, образ перестанет быть женственным.

Весенние узоры

С узорами тоже не стоит слишком осторожничать. Весенние дни должны быть наполненными разнообразными, яркими мотивами. К таким юбкам часто сложно подобрать подходящую обувь, но простые кроссовки будут хорошо сочетаться с любым рисунком и фасоном юбки.

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Так как юбка с цветочным узором считается более летней, сочетайте ее с обувью белого, бежевого или пастельного светлого цвета. Что касается верха, то кожаная куртка отлично подходит для юбки с цветочным рисунком, но для прогулки по улице холодным утром лучше дополнительно подобрать пушистый вязаный свитер или кардиган. По возможности наденьте незаметные носки. Цветные и узорчатые модели для спортивной обуви и юбки с узором не очень подходят.

Универсальные белые кроссовки

Необязательно выходить на улицу на высоких каблуках, чтобы создать женственный образ или подчеркнуть элегантность созданного стиля. Даже с одеждой премиум-класса простая спортивная обувь выглядит не хуже, чем в сочетании с более классическими моделями.

Белые кроссовки – спортивная обувь “королевской крови”, настоящий шедевр. Белые модели настолько универсальны, что отлично сочетаются с чем угодно, будь то элегантное платье, повседневная юбка, яркая или пастельных тонов одежда. Белоснежная обувь никогда не испортит общий образ. Однако будет лучше если тона всех предметов одежды будут сочетаться друг с другом. А белые классические кроссовки станут той маленькой деталью, которая в считаные минуты сделает ваш образ более женственным и утонченным.

Вместо короткого топа вы можно выбирать свободные рубашки или блузки, при этом лучше более романтические варианты с рюшами.

Спортивную обувь можно легко использовать для создания женственных образов, главное – не бояться экспериментов и подбирать тот вариант микса, который подходит именно вам.