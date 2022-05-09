Венгрия продолжает блокировать новые антироссийские санкции

Европейские страны не смогли прийти к соглашению по новым санкциям против России, включающим эмбарго на поставки нефти, пишет Le Monde. Главным препятствием остаётся позиция Венгрии, экономика которой сильно зависит от российских энергоносителей: премьер-министр Виктор Орбан сравнил эффект от предложенных ЕС мер с «атомной бомбой».



AP

Несмотря на продолжительные переговоры, страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по шестому пакету антироссийских санкций до понедельника, 9 мая, когда отмечается 72-й День Европы, пишет Le Monde. По предложению Еврокомиссии рассматривалась возможность через полгода отказаться от импорта сырой российской нефти, а к концу года прекратить поставки нефтепродуктов.

Как рассказывает издание, Венгрии и Словакии в виде исключения предлагался год, чтобы преодолеть зависимость от российских поставок. Затем к ним присоединилась Чехия, а срок продлили до конца 2024 года. Тем не менее этого оказалось недостаточно, и во время обсуждений другие страны-члены — Болгария, Греция, Кипр и Мальта — указали на свои проблемы. В воскресенье в Брюсселе переговоры застопорились — к разочарованию тех, кто хотел объяснить промедление техническими, а не политическими сложностями.

В заявлении по итогам очередного раунда обсуждений Совет Европы подтверждает, что его участники единодушны в желании ввести дополнительные санкции, а работа над ними близка к завершению. Единственной проблемой остаётся надёжность поставок для всех, в том числе стран, зависящих от российских трубопроводов. Так, 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии «угрожает единству ЕС», пересекает «красную черту» и сравнимо с «атомной бомбой».

Участники переговоров отнесли такие речи к обычной риторике Орбана и надеялись на большую сговорчивость венгерских представителей в Брюсселе. В воскресенье, однако, правительство Венгрии наложило вето на соглашение и потребовало вместо отсрочки сделать для неё полное исключение. Таким образом, если до этого Евросоюз выступал единым фронтом против Москвы, то теперь в нём намечается раскол. При этом вскоре должны начаться ещё более сложные переговоры по импорту российского газа.

Подписание соглашения будет означать, что странам удалось договориться и по другим вопросам, отмечает Le Monde. Так, в конце прошлой недели некоторые участники высказались против включения патриарха Кирилла в чёрный список ЕС из-за его непоколебимой поддержки президента Владимира Путина. Члены других делегаций не согласны с запретом на перевоз российской нефти европейскими грузовыми судами: по их словам, такой шаг выгоден Китаю и Турции.