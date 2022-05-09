Hовая вспышка напряжённости — в США в головной офис группы, выступающей против абортов, бросили коктейль Молотова

В городе Мадисон, штат Висконсин, в головной офис группы, выступающей против абортов, был брошен коктейль Молотова, передаёт NBC. Этот инцидент, как отмечает канал, стал новой вспышкой напряжённости в борьбе вокруг права на аборт.

Этим вечером новая вспышка напряжённости в борьбе вокруг права на аборт.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: (Скандируют.) Единый народ никогда не будет побеждён!

По данным полиции, в городе Мадисон, штат Висконсин, в головной офис группы, выступающей против абортов, был брошен коктейль Молотова. Кроме того, вандалы баллончиком с краской написали на стене предупреждение: «Если аборты не будут в безопасности, то и вы тоже не будете».

А консервативно настроенные члены Верховного суда сталкиваются с негодованием. В округе Колумбия протестующие собрались у домов председателя Верховного суда Джона Робертса и судьи Бретта Кавано.



ПРОТЕСТУЮЩИЕ: (Скандируют.) Мы не уйдём!



Когда Трамп выдвинул Кавано на эту должность, он, чтобы получить одобрение на пост в высший судебный орган страны, заявил сенаторам, что решение по делу «Роу против Уэйда» — это устоявшийся прецедент.

Однако сейчас утечка о предварительной позиции судей показала, что Кавано входит в пятёрку тех, кто потенциально готов отменить прецедент, которому уже почти 50 лет.

Эта информация появилась на фоне нового опроса, который показал, что почти две трети американцев хотят оставить в силе решение по делу Роу. Эта напряжённость вылилась в протесты, прокатившиеся по стране: в Хьюстоне, Чикаго и у здания Верховного суда.

ЖЕНЩИНА: Я пришла сюда в День матери, поскольку у всех должен быть выбор, становиться матерью или нет.

И теперь внимание вновь приковано к штатам. В 13 есть триггерные законы, которые автоматически ограничат аборты. Среди них — Южная Дакота, которая уже входит в число штатов с самыми серьёзными ограничениями на доступ к аборту.

САРА ТРЭКЛЕР, главный врач по вопросам планирования семьи: У меня бывают пациентки, которые едут сюда 300 миль, поскольку мы ближайший от них центр, где делают аборты. И мы — единственные в штате.

ДЕВУШКА: Некоторые женщины уже и без того зачастую живут в постоянных разъездах.

ЧАК ТОДД, ведущий NBC: Из-за этого закона у женщин внезапно стало меньше прав, чем у мужчин. Как вы это оправдаете?

ТЕЙТ РИВЗ, губернатор штата Миссисипи: Чак, я скажу, что в конечном счёте в Конституции Соединённых Штатов никакого права на аборт нет.

Между тем главный республиканец в сенате США допустил возможность для запрета на аборты по всей стране. В одном из интервью он заявил: «Это возможно».

На связи со мной Эли, которая находится у Белого дома. Вы только что упомянули лидера республиканцев в сенате, однако демократы говорят о том, чтобы также предпринять шаги по этому вопросу.

ЭЛИ ВИТАЛИ, корреспондент NBC: Да, Кейт, верно. Демократы ринулись вперёд, пытаясь на федеральном уровне придать законодательное оформление защите абортов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер завтра предпримет шаги, чтобы провести в среду голосование по законопроекту, который предусматривает подобную защиту. Однако оно почти наверняка не увенчается успехом, поскольку у них нет нужного количества голосов. Кейт.

Дата публикации 09 мая 2022 года.