 

Улицы городов-миллионников переименуют в честь россиян, попавших под санкции

09.05.2022, 16:31, Разное
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Правительство РФ выпустило распоряжение об увековечивании памяти всех лиц попавших под санкции недружественных стран, путем обновления названия улиц в городах-миллионниках.

Переименованию в каждом городе будет подвергнуто как минимум 6000 улиц.

– Единственный способ показать мировому сообществу, что санкции нам не только не страшны, но также, что мы ценим лиц, которые пожертвовали собой ради родины, и мы чтим память об этих героях навечно. Нас поддерживают граждане и мы должны оправдать их доверие, – прокомментировали инициативу в правительстве.

Если в городе количество улиц гораздо меньше, чем число лиц, попавших под санкции, то крупные улицы будут просто разделены на нужное количество частей, чтобы никто не остался не упомянутым. В случае ввода новых санкций улицы будут оперативно подвергнуты переназванию.

В настоящий момент уже размещен госзаказ на обновление уличных указателей и дорожных знаков для большинства городов страны, работы планируется завершить к осени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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