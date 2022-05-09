В МИД рассказали о праздновании Дня Победы в мире

Министерство иностранных дел РФ рассказало о праздничных мероприятиях, которые проходят за границей по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня по всему миру проходят памятные мероприятия по случаю Дня Победы. Российские дипломаты вместе с соотечественниками отдают дань уважения и памяти героям Великой Отечественной, спасшим мир от фашизма. Вновь состоялся уже ставший традиционным флешмоб, посвященный 9 мая. В этом году наши дипломаты декламировали стихи», – сообщается в Telegram-канале официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

В Вене главы российских дипмиссий – Александр Лукашевич, Михаил Ульянов, Дмитрий Любинский и Константин Гаврилов – возложили венки к памятникам советским воинам, погибшим при освобождении Австрии на Шварценбергплац и на Центральном кладбище Вены.

Кроме того, состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене в Берлине. В ней принял участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Шествие «Бессмертного полка» с участием российского посла Александра Боцан-Харченко прошло в Белграде.

В Таджикистане в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 2 тыс. человек.

В Ташкенте почтили память павших в Великой Отечественной войне у мемориала «Братские могилы».

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, РФ дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

—