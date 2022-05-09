 

ПВО сбила над Херсоном выпущенные ВСУ ракеты «Ураган»

09.05.2022, 14:31, Новости дня
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Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону со стороны Николаева ракеты системы «Ураган», все были сбиты средствами ПВО России, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Со стороны Николаева были выпущены несколько ракетных зарядов системы «Ураган». Они все сбиты средствами ПВО российской армии. <…> Стреляли по Херсону», – приводит его слова ТАСС.

Сальдо отметил, что это еще раз говорит «о подлости тех, кто отдает такие приказы военным» в такой день, когда на улицы Херсона выходит много людей. «Стрелять по мирному городу, мирным жителям с какой целью, помешать им отпраздновать День Победы? Военных целей на территории города нет», – указал он.

По словам главы региона, накануне Дня Победы он уверил жителей, что средства ПВО работают эффективно. «Сегодня они показали свою эффективность», – подчеркнул Сальдо.

Украинские националисты в День Победы пять раз пытались обстрелять Херсон.

Напомним, в этом году Херсонская область впервые с 2014 года масштабно празднует День Победы. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, «будут все атрибуты: «Бессмертный полк», концерт, возложение цветов, полевая кухня» – то есть, по его словам, «все, что максимально возможно». При этом Вечный огонь в парке Славы в Херсоне будет гореть постоянно (в последние годы «огонь эпизодически включался – только к 9 мая»), «Вечный огонь стал снова вечным».

Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о стремлении региона стать частью России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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