 

Пушилин пообещал, что «Россия в Мариуполе навсегда»

09.05.2022, 14:30, Новости дня
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Мариуполь навсегда вернулся в состав ДНР, и «Россия здесь навсегда», считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой прекрасной страны – России», – сказал он, общаясь с жителями Мариуполя, информирует ТАСС.

По словам Пушилина, «как только мы выйдем на границы конституционные Донецкой Народной Республики, это границы бывшей Донецкой области, мы будем принимать следующее решение. Но здесь должно быть мнение людей. Мы к этому придем. Просто давайте не забегать вперед. Сейчас основная задача – освободить все наши земли, начать восстанавливать города. А куда мы смотрим, все мы прекрасно понимаем с 2014-го года».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы РФ вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.

До этого Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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