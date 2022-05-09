РПЦ сокращает ассортимент винных карт для причастия

Прихожане православных храмов жалуются на сокращение ассортимента вин, предлагаемых прихожанам для совершения таинства причастия.

За последние два месяца из винных карт пропали сорта «Шасла», «Пино-нуар» и «Совиньон блан». В руководстве РПЦ объясняют это санкционной политикой западноевропейских государств, которые ограничивают экспорт вин и другой спиртосодержащей продукции на территорию РФ.

Некоторые богатые храмы уже отпечатали новые винные карты, в приходах попроще отсутствующие вина для причастия просто вычёркивают карандашом. В большинстве случаев прихожанам рекомендуют выбирать для совершения таинства вино отечественных марок, поскольку налоги от его производства идут на богоугодные дела.

– Современный прихожанин разбалован благами цивилизации. Он уже не хочет причащаться тем, что ему даёт батюшка, а начинает вместо этого считать калории и выяснять, какая у вина выдержка и произведено ли оно в регионе с защищённым географическим наименованием. Господь на Тайной Вечере пил вовсе не «Шато-грийон», а простое израильское домашнее вино. Израиль, кстати, поставки не сокращал, и винами из этой страны можно причаститься в любом храме на канонической территории РФ, – заявил глава ликёроводочного отдела РПЦ протоиерей Никифор (Синяк).

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