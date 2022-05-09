РПЦ сокращает ассортимент винных карт для причастия
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Прихожане православных храмов жалуются на сокращение ассортимента вин, предлагаемых прихожанам для совершения таинства причастия.
За последние два месяца из винных карт пропали сорта «Шасла», «Пино-нуар» и «Совиньон блан». В руководстве РПЦ объясняют это санкционной политикой западноевропейских государств, которые ограничивают экспорт вин и другой спиртосодержащей продукции на территорию РФ.
Некоторые богатые храмы уже отпечатали новые винные карты, в приходах попроще отсутствующие вина для причастия просто вычёркивают карандашом. В большинстве случаев прихожанам рекомендуют выбирать для совершения таинства вино отечественных марок, поскольку налоги от его производства идут на богоугодные дела.
– Современный прихожанин разбалован благами цивилизации. Он уже не хочет причащаться тем, что ему даёт батюшка, а начинает вместо этого считать калории и выяснять, какая у вина выдержка и произведено ли оно в регионе с защищённым географическим наименованием. Господь на Тайной Вечере пил вовсе не «Шато-грийон», а простое израильское домашнее вино. Израиль, кстати, поставки не сокращал, и винами из этой страны можно причаститься в любом храме на канонической территории РФ, – заявил глава ликёроводочного отдела РПЦ протоиерей Никифор (Синяк).
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