Что тут скажешь – Личное мнение
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Вот уже года два или три, как взяла в привычку себе смотреть на День Победы хороший фильм о войне. В этот день мне всегда трудно делать что-то другое.
Фото: Соцсети
Хороший — это не значит весёлый или умный, это — не про картинку и работу съёмочной группы. Хороший — это то, что близко именно мне.
Для меня, лучший фильм — «А зори здесь тихие». Наверняка вы все его видели. Против фашистов, группы подготовленных и сытых диверсантов, выступают совсем девчонки.
И погибают. Умерли все — одна за одной.
Девчонок — таких разных, молодых, красивых! — жалко до слёз. Жить бы им, влюбляться, растить детей, но… Но вот так.
И говорить тут что-либо бессмысленно. Жизнь победила, весь мир победил да девочки, хоть и погибли, победили.
Ваш любимый фильм о войне?
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Источник: Лена Миро
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