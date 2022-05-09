 

Что тут скажешь – Личное мнение

09.05.2022, 13:25, Разное
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Вот уже года два или три, как взяла в привычку себе смотреть на День Победы хороший фильм о войне. В этот день мне всегда трудно делать что-то другое.


Фото: Соцсети

Хороший — это не значит весёлый или умный, это — не про картинку и работу съёмочной группы. Хороший — это то, что близко именно мне.

Для меня, лучший фильм — «А зори здесь тихие». Наверняка вы все его видели. Против фашистов, группы подготовленных и сытых диверсантов, выступают совсем девчонки.

И погибают. Умерли все — одна за одной.

Девчонок — таких разных, молодых, красивых! — жалко до слёз. Жить бы им, влюбляться, растить детей, но… Но вот так.

И говорить тут что-либо бессмысленно. Жизнь победила, весь мир победил да девочки, хоть и погибли, победили.

Ваш любимый фильм о войне?

Источник: Лена Миро



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