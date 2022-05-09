Российские космонавты провели парад Победы на МКС

Импровизированный парад Победы с пролетом модели штурмовика времен Великой Отечественной войны Ил-2 прошел на борту Международной космической станции, передает сообщил космонавт Олег Артемьев.

В служебном модуле «Звезда» пролетели модели штурмовика Ил-2 и пилотируемого космического корабля «Союз МС», которые сейчас используются для доставки космонавтов на МКС, передает ТАСС.

Кроме того, космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы.

«Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны», – передает РИА «Новости» слова Артемьева.

Матвеев заявил, что в те суровые времена в полной мере проявились главные качества нашего народа: отвага, мужество, духовная сила, воинская доблесть и готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости.

«Сегодня, спустя 77 лет, мы помним, что именно наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки смогли сплотиться вместе против фашизма, оказать сопротивление, превозмочь и победить врага. В наших сердцах сохранится память об их беспримерном подвиге, давшем нашему народу и всей планете надежду на мирную жизнь», – продолжил Корсаков.

По словам Артемьева, именно благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день – мы непобедимы», – сказал он.

Артемьев отдельно обратился к военным, пожелав им успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России.

«С праздником вас, за нашу Победу, слава России!», – завершил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин после парада Победы на Красной площади возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, в понедельник парад Победы завершился в Москве. В параде в составе механизированной колонны на Красную площадь вышла новейшая военная техника.

Также прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине.

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