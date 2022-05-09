Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Котяков отметил, что конкретные параметры еще обсуждаются.

Ранее член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб заявила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсию на восемь или девять процентов.

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