Мнение: О внезапной, но полной капитуляции Путина… Вместо парада?

Что ж, это произошло. Многие — да чего там греха таить, пожалуй, и подавляющее большинство ждали совсем иного. Мол, «никаких компромиссов» и вообще…

А теперь всем придётся принять случившееся. Можно даже сказать, найти мужество, чтобы достойно принять случившееся. И с чисто русским милосердием — посочувствовать Вождю™. Которому сейчас и правда нелегко. Не каждому из правителей Россиии приходилось идти на такое…

Президент России Владимир #Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова своего министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Это сообщение распространила канцелярия главы израильского правительства. Пресс-служба Кремля, понятное дело, хранит об этом полный «молчок». Быть может, впоследствии кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сделает круглые глаза и с честным видом заявит, что именно он сказал об этом первым, а вообще вы все всё неправильно поняли, тупицы. Ну так ему не впервой «пургу нести».

Предыстория вопроса тут в том, что российский министр иностранных дел сергей Лавров (Калантарян) «внезапно» опустился на уровень своих подчинённых. Тех самых, котроые «Д., б.!». И буквально на ровном месте организовал дипломатический скандал с Израилем, заявив с большого бодуна по непонятной причине, будто «самые ярые антисемиты, как правило, евреи, и вообще, “в семье не без урода”». Ну, ОК, сказал и сказал: Тель-Авив привычно — за 2000+ лет от Р.Х. евреи наслушались в свой адрес предостаточно, — заявил протест на дипломатическом уровне, совсем недипломатично выругавшись про себя. Но на уровне куда менее дипломатическом решил вполне практично оказать помощь украинским ПВО элементами своей системы «Купол». Отточенной, между прочим, годами борьбы с ракетными атаками.

В общем, вполне предсказуемо Владимир Путин поспешил извиниться за неловкие слова своего подчинённого. И вроде бы даже его извинения с пониманием приняты. Но как во всем известном анекдоте, «осадок остался». Причём он образовался, как обычно, в самый неподходящий момент. Когда России грех разбрасываться даже не союзниками, из которых остался всего лишь один белорус Александр #Лукашенко, а хотя бы минимально нейтральными наблюдателями.

Однако главный вопрос в том, что «правильные пацаны не извиняются». Тому порукой современная «История дипломатии сверхдержав», где одна очень большая страна вообще никогда не приносила извинений, даже если соглашалась выплатить материальные компенсации потерпевшим. Тому порукой и всем известный другой анекдот, весьма популярный в МГИМО, где фигурируют такие дипломатические термины, как нота протеста, «чернож***я обезьяна» и «на х*й» раздельно, а не слитно.

То есть, и по мировым, и по российско-пацанским «понятиям», которые сейчас задают тон во внешней политике России, извинения = слабости => равны капитуляции. Из чего все сделают соответствующие выводы.

Надо сказать, это далеко не первый раз, когда МИД РФ заставляет #Кремль отдуваться за свои нелепицы. Точно так же на ровном месте нынешние «дипломаты» — говорить о них без кавычек уже не позволяет совесть — организовали пару лет назад большой скандал с прежде вполне дружественной Сербией. И его отголоски сейчас приводят к тому, что «братушки» демонстрируют намного меньше лояльности России, чем те же венгры, например.

Можно было бы всё это списать на полную утрату Сергеем Лавровым даже остатков адекватности, помянув «кокс». Но руки его не трясутся и речь не выглядит сбивчивой, в отличие от…

Видимо, недаром ходят слухи, что неглупый и опытный чиновник давно уже просится прочь с этого «Титаника», где рулевые в упор не слушают команд капитана, а сам он давно и надёжно забаррикадировался в особом гальюне своей капитанской каюты. Тем более, что и спасательный ботик в виде нетронутой санкциями семьи давно уже заготовлен. Но — «не пускают». Так что, возможно, все эти «скандалы» — просто ещё одна форма прошения об отставке, пусть и чрезвычайно извращённая.

Однако же если с такого «Титаника» самые умные хотят сбежать буквально любой ценой, то что же можно сказать о состоянии этого судна? А про его капитана что сказать можно?

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