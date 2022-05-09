 

Путин возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата по случаю Дня Победы (видео)

09.05.2022, 12:13, Разное
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Россия сегодня традиционно отмечает годовщину победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю глава Российской Федерации посетил значимые для страны мемориалы, чтобы почтить память павших в бою.

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, посетив Александровский сад. После окончания Парада Победы, который ежегодно проходит на Красной Площади, Владимир Путин традиционно посетил мемориал, посвященный советским городам-героям, и место захоронения неизвестного солдата.

Напомним, что ранее прах советского воина находился Подмосковье. Однако в 1996 году было принято решение перезахоронить его рядом с Красной Площадью. Процесс проходил в торжественной обстановке, а через год появился мемориал с вечным огнем и аллеей городов-героев.



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