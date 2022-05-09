Мнение: 9 мая

9 мая, хотя формально и является праздничным днем, назвать именно праздником мешает цена, заплаченная за него. И не просто мешает, а не дает. Поэтому первые годы после победы его и не праздновали, а передали его самим людям, у которых в каждой семье была уплачена страшная цена. Вообще, есть довольно много вещей, которые ни один нормальный человек не будет демонстрировать публично. Скорбь по умершим — одна из них. Это дело личное и буквально интимное.

Самым лучшим памятником погибшим было строительство новой мирной жизни. Ради нее они погибали в первую очередь. Они воевали и спасали будущее своей страны, своих детей и их потомков. И когда будущее стало стопориться, власть решила использовать 9 мая в качестве подпорки. И чем хуже дела шли в настоящем, тем больше резонов было заменять его великими деяниями прошлого.

Сегодня эта тенденция достигла апогея. Режим, уничтожающий страну в темпах, которые не снились никаким гитлеровцам, пользуется прошлым, присвоив его исключительно себе, пытаясь забить дичайшими пошлостями и кичем на костях собственную ничтожность.

На мой взгляд, когда вся эта мразь схлынет и ее в итоге смоет туда, где ей и место, нужно вернуть этой дате ее первоначальный смысл. Это день тех, кто погиб за наше будущее. День тех, кого уже нет. И лучшим памятником им будут не парады, а достойная и нормальная человеческая жизнь тех, кто жив благодаря им.

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