 

В МИД выразили надежду на преемственность в отношениях с Южной Осетией после победы Гаглоева

09.05.2022, 11:40, Новости дня
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Москва надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на президентских выборах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Рассчитываем, что все будет хорошо, в том числе, на преемственность», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах главы государства.

В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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