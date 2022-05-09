Мнение: Говорят, курс рубля ненастоящий

С Днём Победы, друзья! Си-Эн-Эн пообещала на днях, что сегодня в России объявят всеобщую мобилизацию, но, кажется, снова ошиблась. Что же, нет так нет. Давайте тогда обсуждать курс доллара, а то в топе ЖЖ снова клевещут на наш славный рубль.

Вот, пожалуйста, новая видеокарта на китайском Али (скриншот приложен к посту). Если платить рублями, то это 52 тысячи рублей. Если долларами — 735 долларов. Делим одно на другое и получаем курс в 70,4 рубля за доллар. Примерно соответствует биржевому курсу, то есть тому самому курсу, который мистер МакФол считает «ненастоящим».

Я проверил, компания китайская, работает в Шэньчжэне. То есть это не российский магазин, который поставил цену в долларах для красоты — вот эта цена, 735 долларов, действует и для других стран. К примеру, зайдя через прокси, я обнаружил, что для Грузии видеокарта тоже 735 долларов — плюс 19 долларов за доставку, которая для русских была бесплатной.

Таким образом, мы видим, что нынешний курс рубля является для простых граждан более чем реальным. Они могут купить на Али любые товары именно по этому курсу. При этом посылки до 1000 евро налогом не облагаются. Надо бы обложить, чтобы поддерживать отечественного производителя, но пока что решили оставить вольницу, чтобы помочь потребителям на период перестройки экономики:

https://tass.ru/ekonomika/14109091

С доставкой тоже всё в порядке, транспортные мощности постоянно растут, товарооборот с Китаем вырос за последние месяцы на четверть. На днях Почта России запустила регулярные прямые рейсы из Чжэнчжоу в Москву. Только на этом маршруте самолёты будут летать 3-4 раза в неделю, доставляя срочные посылки из Китая:

https://www.ixbt.com/news/2022/05/06/posylki-iz-kitajskih-internetmagazinov-teper-budut-popadat-v-rossiju-eshjo-bystree.html

Железнодорожное и прочие виды сообщения с Китаем также быстро развиваются. В конце апреля, к примеру, Владимир Путин очередной раз подтвердил своё неофициальное звание «понтифика», строителя мостов. Достроили мост между Россией и Китаем через Амур:

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/27/920079-na-amure-zavershili

Запускать поезда можно хоть завтра, но китайцы очень серьёзно относятся к ковиду и хотят вначале построить дезинфекционную арку. Поэтому поезда пойдут чуть позже — в конце мая или в июне.

Итак, мы видим, что с курсом рубля всё в порядке. С обывательской точки зрения он прочно обеспечен китайскими, например, товарами. С точки зрения бизнеса дела обстоят ещё лучше: на бирже можно купить реальные доллары, чтобы отправить их на оплату любого товара за рубежом.

Возможно, дальше ситуация изменится. К примеру, если Европа назло Путину отрежет себе вторую ногу, евро в России может потерять смысл, ибо его невозможно будет потратить. Однако это уже не так важно — мы просто будем покупать всё необходимое за рубли, рупии, юани и так далее. С главными нашими торговыми партнёрами принципиальные договорённости уже есть, осталось только довести банковские механизмы до ума. Сильной спешки нет, так как европейцы и американцы с новыми санкциями тормозят: уж очень явно Россия выигрывает в санкционной войне.

Чего пока что нельзя сделать, так это вывезти капиталы из России. Поменять рубли на доллары, а потом купить на эти доллары вагон техники, чтобы привезти её в Россию — да, пожалуйста. Поменять рубли на доллары, а потом перевести доллары себе на счёт в швейцарский банк — извините, нет. Собственно, потому-то рубль и крепок: валюта за экспорт к нам поступает в большем объёме, чем нужно на закупку иностранных товаров. Вывоз капиталов давно пора было запретить, но по политическим причинам такой запрет был до нападения США на Россию невозможен. Сейчас, когда США начали против нас открытую прокси-войну, назревшие изменения правил игры наконец-то удалось продавить.

В Китае, кстати, действуют аналогичные правила: вывоз капитала практически запрещён. Однако придушить теневые схемы, через которые китайцы вывозят деньги в условную Канаду, — вреднейшую для планеты страну, кстати, — пока что Китаю не удаётся. Россия пока что с охраной границы справляется. Насколько мне известно, начиная с марта попытки вывезти серьёзные деньги из страны пресекаются российскими спецслужбами жесточайшим образом: следят за всеми каналами, включая багажные отсеки частных самолётов.

Подведу итог

Биржевой курс рубля вполне реален для тех, кто хочет использовать валюту по назначению, то есть покупать товары за рубежом. Тем, кому валюта нужна для вывоза из России наших богатств, не так комфортно. Однако тут наше государство занимает вполне последовательную позицию: игнорирует интересы тех граждан, которые игнорируют интересы России.