 

Главы ЛНР и ДНР поздравили жителей с Днем Победы

09.05.2022, 10:15, Новости дня
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Главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поздравили жителей с Днем Победы и рассказали, как сегодня силы республик освобождают населенные пункты.

«Уже 77 лет День Победы остается для каждого из нас священным великим праздником, наполненным бесконечной гордостью за подвиг советского народа – солдат Красной армии, тружеников тыла – всех, кто в 1945 году разгромил коричневую чуму», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, фашизм снова поднял голову. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к Родине, уважение к истории, памяти предков – минувшие годы отчетливо показали, что у них это никогда не получится. Воспитанные на примерах истинного героизма и мужества, стойкости духа, преданности Отчизне, как и во время Великой Отечественной войны, люди разных возрастов, профессий и национальностей объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по нацизму – теперь украинскому», – продолжил глава ЛНР.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные Силы РФ «с тяжелыми боями освобождают наши города, районы и села».

«Перед нами стоит более глобальная цель, общая задача – полное очищение Родины от нацизма. Только так мы сможем подарить процветающее мирное будущее нашим детям, заложить прочный фундамент для развития республики», – сообщил он.

Пушилин в свою очередь также поздравил жителей с Днем Победы. Он подчеркнул, что день великой Победы не потеряет значимости и через десятки лет. По его словам, эта дата относится и к настоящему, и к будущему.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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