Путин подписал указ о поддержке детей погибших на Украине военных

Президент Владимир Путин, выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что «гибель каждого солдата – это горе для всех нас», и пообещал сделать все, чтобы помочь семьям и детям погибших военнослужащих на Украине, передает РИА «Новости».

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