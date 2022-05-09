Путин подписал указ о поддержке детей погибших на Украине военных
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Президент Владимир Путин, выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Глава государства подчеркнул, что «гибель каждого солдата – это горе для всех нас», и пообещал сделать все, чтобы помочь семьям и детям погибших военнослужащих на Украине, передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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