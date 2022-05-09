 

Путин подписал указ о поддержке детей погибших на Украине военных

09.05.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин, выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что «гибель каждого солдата – это горе для всех нас», и пообещал сделать все, чтобы помочь семьям и детям погибших военнослужащих на Украине, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Беленюк рассказал, уйдет ли из спорта после победы на Олимпиаде в Токио

08.10 / Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму

29.06 / Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

12.10 / В Сети показали полицейскую версию Chevrolet Corvette C8

12.09 / Джонсон надеется, что эпидемия коронавируса может быть преодолена к Рождеству

20.04 / Европейский регулятор обязал Johnson & Johnson нанести на флаконы с вакциной предупреждение о тромбах

16.10 / На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

09.09 / Компания Western Digital занижает скорость вращения HDD

30.11 / Лидер боснийских сербов уверен в помощи России и Китая в случае введения Западом санкций

25.10 / «Глобализация на близком расстоянии» — обозреватель Le Monde рассказал, как пандемия изменит мировую экономику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика