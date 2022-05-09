 

Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России

09.05.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».

«Но мы другая страна. У РФ другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.

«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / “В декабре мы начали общаться, в феврале я узнала, что у него рак”. Каминская рассказала об отношениях с отцом

23.11 / Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

05.04 / Шрайк: Такого трэша, как на округе №87, не было давно. Даже регионалы, обычно не склонные к компромиссам, проводили перевыборы на самых адских округах

19.01 / Ярославский побывал на допросе в СБУ по делу “Мотор Січі”

26.07 / В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск частной ракеты

06.09 / Пашаев: Задержание замглавы Меджлиса Джеляла – самый болезненный за семь лет удар по крымским татарам и проукраинским голосам в Крыму

15.03 / Арестович о новом плане мирного урегулирования на Донбассе: Даже я не знаю, что там происходит

02.04 / Кличко: Если динамика распространения COVID-19 сохранится, коек для госпитализации больных в Киеве скоро не останется

14.12 / Премьер Эсватини умер после заражения коронавирусом

29.11 / Лучшим молодым врачом РФ стала студентка из УрФО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика