Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России

Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».

«Но мы другая страна. У РФ другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.

«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.

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