Обнародовано «Лучшее фото НЛО», сделанное 50 лет назад

Четкая фотография с высоким разрешением, сделанная в 1971 году с легкого самолета, пролетающего над джунглями Коста-Рики, показывает летящий объект в виде металлического диска, находящийся чуть ниже самолета.

Это фото хранилось в архивах Института географии Коста-Рики и наделало много шума в уфологических сообществах, где его назвали “Самой убедительной фотографией НЛО” и “Лучшей фотографией НЛО”.

Фото было сделано камерой на самолете Aero Commander F680, пилотируемом аэрофотографом Серхио Лоайза, у которого было задание изучить сверху этот район и сделать некоторые снимки, потому что вскоре тут собирались строить гидроэлектростанцию.

Указано, что место находится на северном нагорье Коста-Рики возле вулкана Ареналь и озера Кот. Пролетая над озером Кот на высоте около 3 км, Лоайза сделал несколько черно-белых фотографий озера и окружающих его тропических лесов с интервалом в 20 секунд.

Позже, рассматривая полученные снимки, на одном из них, сделанном в 8:25, Лоайза увидел блестящий металлический диск – классический тип инопланетной “летающей тарелки”, который двигался на непонятной высоте между самолетом и поверхностью озера.

Объект оказался заметен лишь на одной из 300 фотографий сделанных в тот день Лоайзой, и не было никаких признаков диска ни на предшествующем фото, ни на последующем. Визуально же никто из четырех человек на борту самолета (Лоайза и три пассажира), не наблюдал этого диска.

В зависимости от предполагаемой высоты, диаметр диска колеблется от 36 до 67 метров. Совсем не маленькая “тарелочка!”

Снимок Лоайзы далее был подвергнут тщательному изучению множества экспертов разной степени компетентности, но никто из них так и не смог предложить логичное объяснение. Они лишь высказали теории, что “диск” мог быть отблеском воды озера или что это могла быть случайно упавшая с самолета крышка чайника.

“На самом деле это одно из самых убедительных научных подтверждений того, что НЛО реальны”, – говорит Оскар Сьерра, исследователь НЛО из Коста-Рики.

Это фото публикуется не впервые, оно уже попадало на глаза общественности десятилетия назад, но с тех пор успело кануть в лету. В том, что оно недавно было заново опубликовано в различных СМИ, “вина” энтузиастов из уфологической группы UAP Media, которые получили доступ к оригиналу фотографии в большом разрешении.

Репортер “Нью-Йорк Таймс” Лесли Кин, отмечает:

“Там находится объект в виде диска и вы ясно видите солнце, отражающееся от этого круглого объекта с маленькой точкой наверху. И самое важное в нем то, что это фотография правительственной структуры. Это всегда было в распоряжении правительства Коста-Рики, поэтому вы знаете, что это подлинно, и потому это совершенно необъяснимо”.