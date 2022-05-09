 

Германия вышлет 77 российских дипломатов из-за проведения парада Победы

09.05.2022, 9:51, Разное
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Министерство иностранных дел Германии объявило о том, что резко сократит штат российской дипломатической миссии на территории федеративной республики. По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, в ближайшие дни 77 российских представителей будут обязаны покинуть европейскую страну из-за проведения в Москве масштабного парада Победы над Германией.

«Мы долгое время пытаемся хоть как-то стабилизировать отношения с Россией, но нам постоянно мешают безрассудные действия русских: то они нападут на кого-то, то в выборы чужие вмешаются. Сегодняшнее вопиющее событие стало последней каплей для нас, мы больше не будем выгораживать этих варваров перед всей западной цивилизацией! Какое они имеют право так насмехаться над нашими отцами и дедами, проводя масштабные парады в честь того, как они унизили и избили их буквально ни за что?! Подобные действия недопустимы в цивилизованном мире, они не имеют права издеваться над нашими ветеранами! Мы обязаны ответить на подобное оскорбление светлой памяти наших предков, в связи с чем используем ныне популярный метод и вышлем большую часть российских дипломатов за такую выходку», — заявила в ходе выступления в Бундестаге министр иностранных дел ФРГ.

Напомним, что это не первый случай, когда российских дипломатов высылают из-за связанных с историей скандалов: ранее Чехия выслала 30 представителей России из-за ввода войск в 1968 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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