Что посмотреть в Рускеале?

Рускеала – популярное туристическое направление. Если человек приезжает в Карелию, то он просто обязан побывать в этом поселке и посетить парк, который притягивает внимание и не оставляет равнодушным. Туры в Рускеалу можно считать востребованными, потому что многие туристы хотят посетить это место и посмотреть на природную красоту своими глазами.

Рускеала – уникальное место. Его по праву считают музеем под открытым небом, где можно прекрасно отдохнуть. Уникальная природа просто завораживает.

Появилось это место не просто так. В далеком прошлом тут добывали мрамор. Его отправляли в Санкт-Петербург и использовали для того, чтобы возводить красивые здания, которые существуют и по сей день.

В какой-то момент добыча мрамора была приостановлена. Карьер признали объектом, которые относится к культурному наследию. Местные власти решили разбить тут туристический комплекс, который притягивает туристов не только с территории нашей страны.

Что тут интересного?

На территории Рускеалы есть на что посмотреть. Тут много красивых мест, которые заслуживают внимания. Перечислять все мы не будем и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:

1. Мраморный каньон

Наверное, нет ничего более интересного, чем мраморный каньон. Многие туристы едут сюда специально, чтобы посмотреть на эту достопримечательность.

Место не только красивое, но и уникальное. Тут добывали разные виды мрамора. Сегодня тут уже не ведется добыча мрамора. Каньон затопили, и образовалось красивое озеро.

Недалеко от каньона мрамор добывают, но уже не в тех масштабах, что раньше. Теперь тут принимают туристов. Были специально проложены тропы, где безопасно ходить.

2. Рускеальские водопады

Водопады расположились на реке Тохмайоки. Туристы, которые приезжают сюда, чтобы устроить сплавы по реке, знакомы с этим чудом природы и прекрасно понимают их величие.

Водопадов четыре. Они имеют относительно небольшую высоту, но со стороны смотрятся прекрасно.

3. Сад камней

Туристы не могут пройти мимо сада камней. Это природная достопримечательность Карелии имеет своего основателя. Борис Ахонен основал сад, и за 20-ть лет у него получилось собрать разные камни и составить из них красивые композиции. Есть даже целые скульптуры, которые выглядят прекрасно и притягивают внимание туристов.

4. Дорога горных мастеров

Если хочется не только погулять по парку, но и узнать историю каньона, а также понять, как добывали мрамор, стоит отправиться на экскурсию. Дорога горных мастеров – интересный маршрут, который позволит узнать не только интересные факты из истории, но и послушать местные легенды и поверить в чудеса, которые происходили.