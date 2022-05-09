Евродепутат от Франции указал на прибыль РФ от санкций

После введения санкций РФ только получает деньги, а Франция их теряет, сообщил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в эфире телеканала RMC.

«От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют… С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня – никогда РФ не зарабатывала столько денег на газе и нефти», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.

—