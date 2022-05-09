 

Евродепутат от Франции указал на прибыль РФ от санкций

09.05.2022, 9:30, Новости дня
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После введения санкций РФ только получает деньги, а Франция их теряет, сообщил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в эфире телеканала RMC.

«От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют… С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня – никогда РФ не зарабатывала столько денег на газе и нефти», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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