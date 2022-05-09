Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt призвал Москву прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и начать мирные переговоры.

«Мы твердо стоим на стороне Украины и будем продолжать помогать стране отстаивать своё право на самооборону», – цитирует его RT.

В Кремле ранее отметили сообщения о желании Украины выйти из переговоров. Там констатировали, что на данный момент на переговорном треке динамики нет.

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