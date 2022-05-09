France 2 – Индия намерена стать мировой житницей пшеницы

Уступая лишь Китаю по объёмам производства пшеницы, Индия хочет воспользоваться русско-украинским конфликтом и выйти на первое место среди мировых экспортёров этого зерна, передаёт France 2. Хотя индийская пшеница по качеству часто уступает конкурентам, она обойдётся покупателям значительно дешевле, однако охватившая страну ранняя жара может затормозить её производство.

На этих сельскохозяйственных угодьях на севере Индии пшеничным полям не видно ни конца ни края. Страна занимает второе место среди крупнейших мировых производителей зерна после Китая, но почти ничего не экспортирует.

СУРАЖ ЧОАН, работник сельского хозяйства: Привет, как дела? Комбайн сегодня хорошо работает?

Большая часть фермеров, как Сураж Чоан, работают главным образом на внутренний рынок. Однако из-за конфликта на Украине всё скоро может измениться.

СУРАЖ ЧОАН: Из-за конфликта между Россией и Украиной многим странам не хватает пшеницы, но Индия собирается наладить экспорт, чтобы удовлетворить их потребности. У нас её столько, посмотрите! Она повсюду.

В то время как над глобальным рынком нависла тень дефицита, Индия хочет стать новой пшеничной житницей планеты. Этот оптовый продавец готовится продавать на экспорт большие объёмы зерна. Его первые поставки должны отправиться в Египет. Никаких проблем с ними не возникнет, потому что его склады переполнены. Только в этом ангаре к отправке готовы 6 тысяч тонн пшеницы.

САШИН БАРОД, глава компании Namkala World Trade: Перед конфликтом мы могли без проблем складировать здесь зерно два, три месяца или полгода, но теперь, после его начала, мы перестанем так делать и очень скоро наладим экспорт.

АНЖЕЛИК ФОРЖЕ, корреспондентка французского телевидения в Индии: Преимуществом этой индийской пшеницы по сравнению с другими странами-поставщиками является то, что часто она стоит дешевле. Тонна такого зерна в среднем продаётся за 300 евро, в то время как французское продаётся за 380 евро.

Более дешёвая пшеница, но насколько качественная? В Бомбее на юге страны эта лаборатория ежедневно с начала украинского конфликта тестирует около 50 образцов. Качество пшеницы определяется по различным критериям — например, содержанию протеинов, глютена и влаги.

СОТРУДНИЦА ЛАБОРАТОРИИ: Мы всегда скрываем имя заказчика, чтобы эта информация не оказывала влияния на экспертов.

Индийская пшеница, которая, как часто считается, уступает по качеству западной, должна соответствовать требованиям стран-импортёров.

СИДДАРТ АМИН, глава компании Amin Controllers: У некоторых есть фитосанитарные критерии: они хотят убедиться, что в зерне нет следов металлов, пестицидов. Индийской пшенице придётся доказать, что она соответствует этим требованиям, и мы думаем, что у неё это получится.

С января Индия уже в четыре раза увеличила экспорт пшеницы, однако охватившая страну жара может негативно сказаться на производстве.

Дата выхода в эфир 07 мая 2022 года.