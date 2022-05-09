Bloomberg – Китай приказал госучреждениям и корпорациям заменить иностранные компьютеры на отечественные

Китай потребовал от правительственных учреждений и государственных корпораций заменить компьютеры иностранных брендов отечественными альтернативами, пишет Bloomberg. По оценке новостного агентства, замене подлежат более 50 миллионов компьютеров.

Питер, с чего подобные шаг? Мне казалось, что все компьютеры всё равно производятся в Китае.

ПИТЕР ЭЛСТРЁМ, корреспондент Bloomberg: Привет, Риш. Да, это часть более широких усилий Пекина по замене технологий иностранных компаний. Мы видели это на протяжении многих лет. Некоторые из этих усилий были успешными, другие не очень. Но это довольно решительный шаг. Они приказывают правительственным учреждениям и государственным корпорациям заменить компьютеры иностранных брендов отечественными альтернативами. Речь идёт об очень большом количестве компьютеров. По нашим оценкам, замене подлежат свыше 50 миллионов компьютеров.

Это, вероятно, принесёт значительную выгоду крупнейшему в Китае на данный момент производителю персональных компьютеров Lenovo. Пострадают от этого иностранные производители, в частности Dell и HP. Они могут потерять значительную долю рынка из-за отказа этих организаций от иностранных компьютеров.

Питер, осложняет ли это отношения с США, учитывая, что в Соединённых Штатах беспокоятся относительно технологической безопасности из-за Китая, а сейчас Китай поступает примерно так же.

ПИТЕР ЭЛСТРЁМ: Да, мы видим весьма напряжённые отношения между Вашингтоном и Пекином по целому ряду направлений. Только на этой неделе мы узнали о том, что США, похоже, введут очень-очень жёсткие санкции против китайского производителя камер видеонаблюдения Hikvision. Так что отношения сейчас напряжённые.



И решения относительно торговых соглашений между компаниями и государственными учреждениями чреваты новыми осложнениями. Так что эта сфера, за которой нужно внимательно наблюдать, как это всё скажется на программном обеспечении и других областях технологий, которые прежде были очень уязвимы.



Конечно, на заднем плане ведётся дискуссия относительно исключения акций китайских компаний из оборота на американской бирже. Это ещё один очень важный вопрос, который ещё не решён.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.