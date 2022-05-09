 

Глава дома Сталиных призвал создать Союзное государство Китая, России и Белоруссии

09.05.2022, 8:31, Разное
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Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили в эфире белорусского телеканала “ОНТ” призвал Москву, Пекин и Минск незамедлительно подписать договор о создании единого социалистического государства. 

“Мой великий дед не только принёс социализм в половину европейских стран, но и помог Китаю встать на путь построения коммунизма. Предатели, которые пришли к власти после него, развалили всё и сдали страну американцам. Но сейчас настал момент, когда сама история дала нам шанс на возрождение великой империи. Я призываю Белоруссию, Россию и Китай немедленно подписать союзный договор”, – заявил Джугашвили. 

Как отметил потомок Сталина, у него уже готов проект конституции нового государства. В основном законе будет закреплена руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Союзного государства. Все крупные белорусские и российские предприятия должны быть национализированы, при этом для обычных граждан будет сохранено право на частную собственность, в том числе на недвижимость и автомобили. Единой валютой нового государства станет юаньский рубль, а столица будет находится в Пекине, как самой населенной части нового Союза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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