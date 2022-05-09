 

Боррель захотел потратить замороженные резервы РФ на Украину

09.05.2022, 8:12, Новости дня
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.

Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times. 

Глава дипломатии ЕС заявил, что финансирование восстановления Украины – один из главных политических вопросов. По его словам, требуется «невероятное количество денег». Чиновники ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы РФ для восстановления Украины, но Брюссель пока не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в краже у РФ более 300 млрд долларов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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