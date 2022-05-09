 

Американцев возмутили рассказы Байдена о ситуации в экономике

09.05.2022, 8:12, Новости дня
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Телеканал Fox News выпустил сюжет об экономических проблемах США и рассказал о реакции администрации Белого дома на кризис. Заявления президента Джо Байдена вызвали возмущение среди американцев.

Как отмечают журналисты, в США наблюдаются проблемы с цепочками поставок и рост цен. Это тревожит большинство граждан, однако сам Байден рассказывает об экономических успехах, передает РИА «Новости».

В комментариях многие американцы возмутились.

«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», – написал пользователь Spooler.

«Прогнать всю администрацию», – призвал Seven Bowls.

«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», – добавил JJ M.

«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», – сообщила Ella Preuninger.

«Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно», – считает tamzter27.

«Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро», – подчеркнул Dewey Oxburger.

Ранее Байден посоветовал американцам пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии.

До этого в США заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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