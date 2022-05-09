 

Делегация из Белоруссии выехала в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы

09.05.2022, 8:11, Новости дня
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Группа ветеранов и представителей общественных объединений вечером отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба российского посольства.

«Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодежных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

В День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка» в Москве.

«Поездка организована при поддержке посольства РФ и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства», – указали там.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы.

Он отметил, что «Беларусь помнит своих героев – тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года».

«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», – говорится в поздравлении на сайте президента.

Лукашенко подчеркнул, что «этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям».

Глава республики также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.

Напомним, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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