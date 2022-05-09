Мнение: О том, что дальше будут делать с Россией

Российские военачальники в последние 74 дня без устали говорят, что «всё идёт по плану». Но есть те, кто им не верят. Сомневаются и даже зубоскалят, обыгрывая разные смыслы слова план.

Как оказывается, совершенно зря. Всё действительно идёт по плану.

Вот только план этот вызрел совсем в других местах и головах.

Что он предусматривает в отношении России?

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