Мнение: О том, что дальше будут делать с Россией
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Российские военачальники в последние 74 дня без устали говорят, что «всё идёт по плану». Но есть те, кто им не верят. Сомневаются и даже зубоскалят, обыгрывая разные смыслы слова план.
Как оказывается, совершенно зря. Всё действительно идёт по плану.
Вот только план этот вызрел совсем в других местах и головах.
Что он предусматривает в отношении России?
Эта заметка была удалена цензурой ЖЖ!
Поэтому продолжение — здесь.
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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