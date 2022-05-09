На сайте Минобороны появился раздел об осквернении исторической памяти на Украине

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09.05.2022, 6:45, Новости дня
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Российское Минобороны ко Дню Победы запустило на сайте ведомства исторический раздел «Во власти преступного беспамятства», который рассказывает о попытках Киева предать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии.

Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», ведомство «запускает мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», рассказывающий о преступлениях украинской власти против исторической памяти наших братских народов и попытках придать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии».

Раздел содержит информацию о сражениях Красной армии в годы Великой Отечественной войны за города Западной Украины, о героях-красноармейцах, об исторической памяти, которая сохраняется могилами воинов и мемориалами в их честь, и о преступлениях украинской власти, которая всеми силами пытается стереть эту память, передает РИА «Новости».

В частности, рассказывается, как советское командование избежало кровопролитных боев в городской черте Львова. Был предпринят обходной маневр, 15-й стрелковый корпус отрезал все пути отступления группировки противника в направлении города. В результате блокирования и окружения войска нацистов, среди которых была 14-я дивизия СС «Галиция», не смогли принять участие в сражении за город и были разгромлены.

Кроме того, приводятся свидетельства варварства украинских националистов, при участии властей уничтожающих советские мемориальные комплексы. Так, сообщается, что в городе Черновцы были демонтированы два советских монумента: скульптура «Красноармейцы в бою» и памятник одному из основателей Коммунистической партии Буковины – Семену Галицкому. В Черновицкой городской раде назвали их «советским хламом».

Минобороны заявило, что «нынешняя власть на Украине всеми силами пытается украсть память у своего народа». «И вернуть ее – наша главная задача!» – говорится в сообщении военного ведомства России.

Напомним, 17 апреля памятник советскому полководцу Георгию Жукову был демонтирован украинскими националистами в Харькове. Черниговское отделение украинского издания «Суспильня» заявило, что в Чернигове демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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