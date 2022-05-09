 

Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»

09.05.2022, 6:45, Новости дня
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Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.

Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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