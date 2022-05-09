 

Продовольственные ассоциации Германии предупредили об угрозе нехватки продуктов

09.05.2022, 6:45, Новости дня
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Из-за роста цен на сырье может возникнуть вопрос не только о стоимости ингредиентов для продуктов, но и о том, будут ли они в принципе доступны, сообщил президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиана фон Беттихера.

Фон Беттихер заявил, что «в определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить». Он призвал министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира «переключиться, наконец, с программы «зеленых» на активный кризис-менеджмент», передает РИА «Новости».

Отраслевые ассоциации сообщили, что вскоре цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия в стране могут вырасти до 20% и 30% соответственно. По словам гендиректора Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэля Шнайдера, пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал. Он сообщил, что затраты на производство хлебобулочных изделий выросли на 25–30%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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