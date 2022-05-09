Мнение: О красивой мышеловке для Путина… Ему теперь не вырваться?

Российский президент Владимир Путин известен, помимо прочего, слоганом «не загоняйте крысу в угол!». Которая проистекает из его детской психотравмы. Якобы он в питерской пятиэтажке «просто шёл по лестнице, спускался, крысу увидел, начал её гонять. Загнал её в какой-то угол». А она развернулась и побежала за будущим президентом, причём ещё и пыталась запрыгнуть сверху ему на голову. «Лучше никогда никого в угол не загонять», — сделал вывод на всю жизнь глава сверхдержавы, бегавший в детстве даже от… крысы.

И вот теперь он сам оказался загнанным в угол.

Как же так получилось?

Нужно заметить вопреки конспирологам, что Запад своих планов не скрывает. Наоборот, он иной раз предпочитает обнародовать их публично, чтобы… их избежать. Так выгоднее, на самом деле. Но горе тому, кто не внемлет предупреждениям!

И вот начнём с того, что Запад, а точнее — США и союзная ей Британия разработали план. Не очень давно, зато своевременно. Вероятно, вместе с приходом к власти новой администрации американского президента Джо Байдена. У которой своё видение долгосрочных глобальных перспектив, американских интересов и места России в них. Вот основные черты.

Самый большой #риск, с которым столкнутся Соединённые Штаты в XXI веке, если не считать прямой ядерной атаки, — это война на два фронта с участием их сильнейших военных соперников, Китая и России. Такой конфликт повлёк бы за собой масштабную угрозу, невиданную для нескольких поколений американцев. Фактически это означало бы столкновение Америки с ресурсами почти половины евразийского континента/

Делать что-либо с Китаем уже поздно. Дональд Трамп попытался — с весьма сомнительным результатом. Вместе с тем #Китай пока не готов к прямому столкновению с #США. Значит, пока есть время, надо ослабить Россию и сделать её «токсичной» для Китая. Ну и по возможности перетащить на антикитайскую сторону. Джо #Байден попытался это прямо сделать год назад, пролонгировав вместе с Владимиром Путиным договор по стратегической безопасности и разблокировав строительство «Северного потока — 2». Но Москва почувствовала подвох и в «антикитайскую» сторону не пошла, напротив, почувствовала возможность — ложную! — решить свои взаимоотношения с Украиной.

Что ж, нет так нет. В действие вступил американский «План Б». Который исходит из того, что #Россия становится сговорчивее перед Западом тогда, когда она терпит поражение в локальной войне. Так было после её поражения в русско-японской войне, когда Англия завербовала Россию в противоестественную для неё войну с Германией в 1914 году. Так было после поражения #СССР в Афганистане, когда Россия стала послушно плестись в хвосте Запада в 1990-е. Так должно стать теперь, после поражения России от Украины (напомню, всё это пишется ещё в августе 2021, за полгода до «спецоперации»). При этом даже после поражения/ослабления Россия должна остаться «единой и неделимой» и зубастой (милитаризованной), чтобы её потом хватило на противостояние с Китаем.

Ну и дальше прямые цитаты:

«Лейтмотивом политики должно стать решительное поражение России в приграничных районах Европы. Судя по истории, Россия серьезно относится к разрядке с противником только после того, как её вынудили к этому поражение или серьезная неудача . Это было таким же предварительным условием успеха Рональда Рейгана в Рейкьявике после поражения Советского Союза в Афганистане, как и для английских государственных деятелей, выступавших посредником в англо-русском соглашении после поражения России в Порт-Артуре в 1905 году.

Эквивалентом Порт-Артура или Афганистана сегодня является #Украина. Соединённые Штаты должны желать, чтобы Россия получила военный отпор достаточного масштаба. Америка может помочь добиться этого результата так же, как это было в Афганистане: предоставляя местным жителям военные средства для лучшего сопротивления России в бОльших объёмах, чем это было до сих пор, и поощряя европейских союзников делать то же самое.

В экономическом плане Соединённым Штатам следует создавать стимулы для своих азиатских союзников и партнёров, чтобы не дать Китаю получить экономическую монополию на российском Дальнем Востоке, в Сибири и Центральной Азии. Лучше всего для этого подходит Япония, у которой есть проявленное желание конкурировать с Китаем в этих регионах. Действительно, евразийская стратегия правительства Абэ была явно направлена на предотвращение китайско-российского объединения. Важная роль в этом (противостоянии Китаю) отводится и Индии.»

Автор — бывший помощник госсекретаря США по европейским и Евразийским делам Аарон Уэсс Митчелл. Который исходил из того, что Россия так или иначе будет вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, и вне зависимости от результата – поражение или победа – это само по себе чрезвычайно ослабит Россию. Особенно, если помочь ослаблению массированными санкциями, на которые Джо Байден несколько месяцев «подписывал» европейских лидеров. Москве больше не будет дела до интересов и тем более экспансии на Западе (постсоветском пространстве и Восточной Европе). Таким образом, Запад её вынудит только к политике на Востоке, где она неизбежно вступает в конкуренцию/противоречия с Китаем, тем самым ослабляя последний в интересах США.

То есть, вопреки некоторым «мриям», расчленения и уничтожения России план не предусматривает?

И даже тотального перехода на уровень Северной Кореи по экономике не случится?

Или план уже поменялся?

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