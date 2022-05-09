Празднование Дня Победы началось в России

Россия начала праздновать 9 мая – в Петропавловске-Камчатском состоялись парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка», сообщают власти Камчатского края.

Как сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 17 сводных рот численностью более 1100 военнослужащих. Участвовали сводные роты частей ОКВС, пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, МЧС и МВД. Также участие в шествии приняли курсанты военного учебного центра при КамчатГТУ, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетские классы Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, на главной площади Камчатки жители почтили память своих героев, пройдя с фотографиями в «Бессмертном полку». Глава региона Владимир Солодов прошел с портретом своего родственника Деева Андрея Тихоновича, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Также парады в честь 77-й годовщины Великой Победы прошли утром 9 мая в городах Приморья Уссурийске и Владивостоке, где располагается штаб и главная база Тихоокеанского флота России. В парадном строю по главной улице Владивостока прошли военнослужащие бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, приморской флотилии разнородных сил ТОФ, 36-й краснознаменной дивизии надводных кораблей, морской авиации, а также морские пехотинцы и военнослужащие-женщины центра связи ТОФ. Отдельные парадные колонны были сформированы из курсантов и слушателей различных ведомственных учебных заведений, передает ТАСС.

В составе механизированной колонны проехали более 30 единиц боевой и специальной техники береговых войск Тихоокеанского флота. Возглавил колонну танк Т-34, участвовавший в боях в годы Великой Отечественной войны.

Также праздничный парад прошел во втором крупнейшем городе Приморья – Уссурийске, где к параду было привлечено около 1,4 тыс. человек, а также задействовано около 40 единиц военной техники.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

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