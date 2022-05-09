“Лучшее блюдо для детей”: пошаговый рецепт хрустящих макарон от Агаты Муцениеце
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Актриса часто бывает в разъездах по работе, ведь звездам театрам и кино нередко приходится гастролировать. Но, по признанию экс-супруги Павла Прилучного, в ее арсенале есть блюдо, ради которого дети будут звать ее из домой любой точки мира. Речь идет о хрустящих макарошках: их процесс приготовления прост, а почти все ингредиенты есть под рукой каждой хозяйки. Актриса рассказала поклонникам, как правильно сделать яство, от которого детишки пальчики оближут.
Для двух порций блюда потребуется:
- макароны (и количество зависит от того, сколько съедают дети)
- вода (объем зависит от количества макарон)
- оливковое масло
- сыр (российский или пармезан)
- соль (по вкусу)
- сосиски (2 штуки)
- яйца (2 штуки)
Итак, для начала необходимо поставить на огонь воду для варки макарон. Предварительно ее солят и добавляют подсолнечное масло, чтобы макароны не слиплись. Пока они варятся, нужно натереть на крупной терке сыр и отложить в сторону. Готовые макароны смазать сливочным маслом, а после поместить на сковороду с подсолнечным маслом. Макароны обжаривать до “желтой” корочки. Далее необходимо засыпать в сковороду сыр – именно он и придаст макаронам хруст и более грубую корку. Жарить до тех пор, пока макароны не станут золотистого цвета. Затем необходимо бросить в сковороду порезанные сосиски, перемешать и сразу же разбить два яйца. Блюдо следует крышкой и жарить яйца до готовности.
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