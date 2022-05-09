 

Мнение: О трижды пробитом дне… Победы?

09.05.2022, 3:59, Разное
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Сегодня Редакция ЖЖ превзошла сама себя. Сразу две заметки подряд — эта и эта — просто исчезли в безвестных глубинах нашей «песочницы». Нет их ни в «Другом», этом кладбище авторских текстов, ни, разумеется, в общем топе, пусть даже и на 100-х местах.

Растворились сами собой.

А сейчас… видимо, туда же канет и эта

Ладно, неуважаемую Редакцию с её анонимными «редакторами», которые суть цензоры, винить сложно. Люди бьются не только за металл, бонусы и просто зарплаты, но и за то, чтобы хоть иногда, хоть что-то, хоть эзоповым языком публиковать можно было. Чисто для отдушины.

«Товарищ майор», кстати, того же мнения. Ему тоже «палки» нужны по всяким там статьям о дискредитации.

Что ж, до новых встреч в эфире?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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