Мнение: Праздник победителей

Сегодня день, когда мы празднуем День Победы, день, когда мы победили. День когда мы скорбим – 22 июня, день, когда на нас напали.

Проигравшие скорбят 8 мая. Да и в целом.

Сейчас, когда идет война с историческими эпигонами германского нацизма, ценность этого праздника только возрастает.

Наши предки сделали титаническую работу и разгромили германский нацизм. С их последышами предстоит разбираться нашим поколениям. Никто этого не сделает, кроме нас самих.

С праздником товарищи! С Днем Победы!

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