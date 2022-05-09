Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 77-летием Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил министр, обращаясь к «солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, офицерам» и ветеранам, 77 лет «отделяют нас от 9 мая 1945 года», «знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира». По его словам, для «всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», сообщается на сайте Минобороны.

Шойгу заверил, что в РФ «всегда будут помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества».

Он подчеркнул, что сейчас российские войска, «находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы РФ в ходе специальной военной операции на Украине».

Он поздравил военных, а также их «семьи, родных и близких с всенародным праздником – Днем Победы», пожелал им «доброго здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины».

Кроме того, Шойгу приказал 9 мая в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

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