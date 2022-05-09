Бибилов подтвердил планы по референдуму о присоединении Южной Осетии к России
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Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится, сообщил действующий президент ЮО Анатолий Бибилов, который признал поражение на выборах.
Бибилов заверил, что «референдум будет», необходимые документы уже переданы в ЦИК. Центризбирком изучит документы, после чего должен будет «подавать в Верховный суд и определять дату», передает РИА «Новости».
Напомним, подготовка референдума может завершиться в мае–июне. Тем временем в Южной Осетии состоялись выборы главы государства. Бибилов признал поражение и поздравил Алана Гаглоева с победой.
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