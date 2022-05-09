 

Режим нестабильности: ставить ли изучение английского на паузу сегодня?

09.05.2022, 2:20, Разное
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Почему не стоит прекращать изучение английского?

Язык — это, прежде всего, свобода, это разрушение границ, это общение, которого так не хватает людям сегодня. К тому же, вне зависимости от происходящих событий, каждый из нас так или иначе стремится к саморазвитию, и изучение английского в данном случае отличный способ, чтобы не только улучшить память и развить так называемые Soft Skills, но и узнать много нового. Ведь во время обучения вы не только знакомитесь со структурой языка, но и начинаете ощущать особенности лексики, которые позволяют вам лучше понять англоязычную культуру. Также знание языка, безусловно, открывает множество возможностей: от путешествий в самые отдалённые уголки мира до общения и культурного обмена с людьми из разных стран.

Что касается постановки сдачи нескольких международных экзаменов на паузу, на мой взгляд, это не должно влиять на мотивацию к изучению языка сегодня. Признаться честно, никто не верит, что это будет длиться долго. Рано или поздно вернется прежний порядок.

Сдать зарубежные экзамены для получения сертификата в крайнем случае можно в других странах. С другой стороны, данное время можно воспринимать как некий философский период, который призван показать, насколько у человечества отсутствуют навыки общения. И сейчас самое время остановиться, подумать и возможно начать их развивать на своем собственном уровне, потому что здорово, конечно, менять страны, но, прежде чем менять общество, нужно, чтобы каждый изменил себя. И, возможно, сейчас изучение языков более актуально, чем когда бы то ни было.



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