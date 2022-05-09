BFM TV – «достойны своих предков» — в Москве готовятся к параду на Красной площади

На Красной площади прошла последняя генеральная репетиция парада в честь Дня Победы, за которым на фоне украинского конфликта будет особенно пристально наблюдать весь мир, передаёт спецкорреспондент BFM TV Седрик Фэш. Зрители поддерживают участников аплодисментами: для них борьба с нацизмом на Украине означает, что современная российская армия продолжает дело своих предков.

СЕДРИК ФЭШ, специальный корреспондент BFM TV в Москве: Уже много дней здесь чувствуется, что Москва готовится к празднику. Конечно, особенно хорошо можно было ощутить это вчера, когда прошла третья и последняя генеральная репетиция — вон там, прямо позади меня. Именно там находится Красная площадь.

Задействовали огромное количество полицейских, потому что власти опасаются малейшего происшествия или даже теракта. На фоне того, что происходит на Украине, в этом году за празднованием 9 Мая будут особенно пристально наблюдать по всему миру. Так что вчера на улицах было множество полицейских и в то же время множество народу.

Я стоял в группе людей, которая собралась вдоль той улицы и ждала, когда проедут танки после окончания репетиции на Красной площади. Они аплодировали солдатам в танках. Но не нужно заблуждаться: те люди, с которыми я стоял вчера, аплодировали не бомбардировкам украинцев или зверствам в Буче, нет. Потому что здесь рассказывают не это. Здесь говорят, что то, что происходит на Украине, — это операция по сохранению мира, потому что спустя 77 лет после победы советской армии над нацистской Германией в 1945 году нацизм возродился на Украине, и солдаты сегодняшней российской армии должны быть достойны своих предков. Именно это будут отмечать завтра.

Дата выхода в эфир 08 мая 2022 года.