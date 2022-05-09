 

BFM TV – «достойны своих предков» — в Москве готовятся к параду на Красной площади

09.05.2022, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Красной площади прошла последняя генеральная репетиция парада в честь Дня Победы, за которым на фоне украинского конфликта будет особенно пристально наблюдать весь мир, передаёт спецкорреспондент BFM TV Седрик Фэш. Зрители поддерживают участников аплодисментами: для них борьба с нацизмом на Украине означает, что современная российская армия продолжает дело своих предков.

СЕДРИК ФЭШ, специальный корреспондент BFM TV в Москве: Уже много дней здесь чувствуется, что Москва готовится к празднику. Конечно, особенно хорошо можно было ощутить это вчера, когда прошла третья и последняя генеральная репетиция — вон там, прямо позади меня. Именно там находится Красная площадь.

Задействовали огромное количество полицейских, потому что власти опасаются малейшего происшествия или даже теракта. На фоне того, что происходит на Украине, в этом году за празднованием 9 Мая будут особенно пристально наблюдать по всему миру. Так что вчера на улицах было множество полицейских и в то же время множество народу.

Я стоял в группе людей, которая собралась вдоль той улицы и ждала, когда проедут танки после окончания репетиции на Красной площади. Они аплодировали солдатам в танках. Но не нужно заблуждаться: те люди, с которыми я стоял вчера, аплодировали не бомбардировкам украинцев или зверствам в Буче, нет. Потому что здесь рассказывают не это. Здесь говорят, что то, что происходит на Украине, — это операция по сохранению мира, потому что спустя 77 лет после победы советской армии над нацистской Германией в 1945 году нацизм возродился на Украине, и солдаты сегодняшней российской армии должны быть достойны своих предков. Именно это будут отмечать завтра.

Дата выхода в эфир 08 мая 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / IPhone SE3 внешне станет копией бестселлера iPhone 11

05.01 / Собянин сообщил об адресных проектах и развитии программы “Мой район”

01.08 / Мнение: Письмо: “Корона любовницы”

06.10 / Как составить идеальный базовый гардероб: советы fashion-блогера Карины Нигай

30.01 / Никита Михалков назвал Куравлева уникальным актером

07.08 / Пропавшая с экранов Валиде-султан из “Великолепного века” снимется в новом сериале

12.05 / Инициативы “Единой России” поддержат внутренний туризм

11.08 / В Китае созданы прозрачные наушники

24.08 / Компания Nokia показала новые кнопочные телефоны

05.07 / Как выбирать повседневную одежду и оставаться в тренде: советы для поклонниц разных стилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика