 

Новый Toyota Land Cruiser 300 будут собирать в Китае

09.05.2022, 1:10, Разное
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Появились данные, что производство флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300 будет осуществляться в Китае.

Ранее сообщили, что сборка автомобиля будет выполняться исключительно на местном рынке Японии. Некоторые экземпляры, собранные на китайском заводе уже попали в объективы фотошпионов. Примечательно, что флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 остается в числе самых востребованных на китайском рынке.

Автомобиль имеет тот же внешний вид, который применили для модели в России. Напомним, под капотом внедорожника установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 415 л.с. Модель обладает передовыми опциями и многочисленными ассистентами. Пока цена китайской версии Toyota Land Cruiser 300 не раскрыта.



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