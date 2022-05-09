 

Sany может выпустить конкурента Tesla Cybertruck

09.05.2022, 1:10, Разное
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Китайский производитель экскаваторов Sany Group сообщил о намерении представить собственный электрический пикап.

В данный момент технические параметры транспортного средства не сообщаются. Вместе с тем электрическая новинка получит компактные размеры, а также небольшую платформу для различного груза. В компании Sany Group сообщили о заключении договоренности с производителем аккумуляторов CATL для обеспечения работы электрокаров.

Вместе с тем по фотографиям можно увидеть, что электрическая модель обладает выдвижными дверными ручками и стильной головной оптикой с дополнительными ходовыми огнями. Пока остальные подробности о модели остаются засекреченными до официальной премьеры пикапа.



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