Sany может выпустить конкурента Tesla Cybertruck

Китайский производитель экскаваторов Sany Group сообщил о намерении представить собственный электрический пикап.

В данный момент технические параметры транспортного средства не сообщаются. Вместе с тем электрическая новинка получит компактные размеры, а также небольшую платформу для различного груза. В компании Sany Group сообщили о заключении договоренности с производителем аккумуляторов CATL для обеспечения работы электрокаров.

Вместе с тем по фотографиям можно увидеть, что электрическая модель обладает выдвижными дверными ручками и стильной головной оптикой с дополнительными ходовыми огнями. Пока остальные подробности о модели остаются засекреченными до официальной премьеры пикапа.